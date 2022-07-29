Маротта: «На Скудетто претендуют пять клубов»

Пять клубов можно считать претендентами на Скудетто - высшую клубную награду в итальянском футболе. Такого мнения придерживается Джузеппе Маротта - генеральный директор итальянского клуба. В прошлом сезоне чемпионом стал «Милан», который на два очка опередил как раз «Интер». Третье место досталось «Наполи», четвертое - «Ювентусу». Но претендентом на титул Маротта видит и римскую «Рому».

- «Ювентус» всегда опасен. Но борьбы за титул я жду не только от него, но также от «Милана», «Наполи» и «Ромы», - заявил Маротта в интервью телеканалу DAZN.

Чемпионат Италии в Серии А стартует 13 августа.