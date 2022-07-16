Онана: «Я из тех вратарей, что любят рисковать в игре с мячом»

Голкипер «Интера» Андре Онана поделился рассуждениями о вратарской роли и собственном игровом стиле.

«Мне нравятся вратарские тренировки в «Интере»: много нового, другой образ мышления – это помогает видеть футбол иначе.

Роль вратарей в футболе существенно изменилась за последние 20 лет – и в этом нет ничего дурного. Современные вратари позволяют себе больше риска – как в игре ногами, так и руками, могут далеко выходить. Но у каждого голкипера свой стиль.

Думаю, меня можно отнести к категории вратарей, любящих риск: мне нравится далеко выходить из ворот, активно играть ногами. Судя по тому, какая игра поставлена в «Интере», я попал в подходящее для себя место», – рассказал Онана, перешедший этим летом из амстердамского «Аякса» свободным агентом.