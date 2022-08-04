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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на защитника «Реала»

04 Августа 2022 • 21:13 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 5.00 1.35
13.08 21:45

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Интер».

Как ранее сообщалось в прессе, испанец был предложен «нерадзурри», поскольку не входит в планы мадридского клуба. По информации журналиста Экрема Конура, миланский гранд проявил интерес к 26-летнему футболисту. Переговоры стартуют в том случае, если этим летом «Интер» продаст Дензела Дюмфриса.

Альваро Одриосола провёл прошлый сезон в итальянской «Фиорентине» на правах аренды, отыграв 27 матчей за «фиалок» во всех турнирах. Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Альваро Одриосола Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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