«Интер» нацелился на защитника «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Интер».

Как ранее сообщалось в прессе, испанец был предложен «нерадзурри», поскольку не входит в планы мадридского клуба. По информации журналиста Экрема Конура, миланский гранд проявил интерес к 26-летнему футболисту. Переговоры стартуют в том случае, если этим летом «Интер» продаст Дензела Дюмфриса.

Альваро Одриосола провёл прошлый сезон в итальянской «Фиорентине» на правах аренды, отыграв 27 матчей за «фиалок» во всех турнирах. Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.