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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги: «В прошлом сезоне «Милан» был лучше нас, поэтому нужно прибавлять»

12 Августа 2022 • 17:22 Комментировать (1)
Лечче
...
Интер Милан
10.00 5.40 1.30
13.08 21:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед стартом команды в новом чемпионате Италии.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» занял второе место, отстав от соседей из «Милана» на два очка.

«Мы проанализировали произошедшее. Нам противостояла команда, которая была лучше нас, поэтому нужно прибавлять. Завтра мы начинаем новый сезон. Мы сосредоточены на «Лечче». Они вернулись в Серию А и испытывают энтузиазм. Мы должны победить», - цитирует Индзаги Football Italia.

Матч «Лечче» - «Интер» стартует 13 августа в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Лечче Симоне Индзаги
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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