Индзаги доволен победой в первом матче сезона

Миланский «Интер» начал сезон с победы в гостевом матче с «Лечче», но далась она вице-чемпионам Италии нелегко - победный гол был забит уже в добавленное арбитром время. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги доволен победой.

- Победа, добытая сердцем. Мы верили в ее до конца. И такой успех - лучшая награда за весь вечер. Но, с другой стороны, надо понять - почему пришлось тянуть до 95-й минуты матча. Надо было забивать раньше, но мы скатились на навал в конце и ничего не создавали, просто вешали в штрафную мяч, - цитирует Индзаги ITASportPress.

Во втором туре чемпионата Италии «Интер» сыграет дома со «Специей».