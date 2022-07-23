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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес продолжает отклонять предложения

23 Июля 2022 • 23:49 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
8.50 5.10 1.35
13.08 21:45

Чилийский форвард Алексис Санчес остается возмутителем спокойствия в миланском «Интере» - клуб жаждет расстаться с ним, но Санчес хладнокровно отклоняет предложение за предложением.

Сейчас, как сообщает итальянское издание Il Periodico, он отклонил предложение от арабского клуба «Аль-Наср». На страницах издании даже опубликовали целый фельетон на эту тему, даже не скрывая раздражение от его действий.

- Это персонаж, который отклонил все предложения. «Севилья», «Вильярреал», «Галатасарай» - ему все это неинтересно. Теперь он отклонил щедрое предложение от арабов. Пусть «Бенфика» попробует уговорить его, хотя он все мечтает о возвращении в «Барселону»,  - написали журналисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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