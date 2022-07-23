Алексис Санчес продолжает отклонять предложения

Чилийский форвард Алексис Санчес остается возмутителем спокойствия в миланском «Интере» - клуб жаждет расстаться с ним, но Санчес хладнокровно отклоняет предложение за предложением.

Сейчас, как сообщает итальянское издание Il Periodico, он отклонил предложение от арабского клуба «Аль-Наср». На страницах издании даже опубликовали целый фельетон на эту тему, даже не скрывая раздражение от его действий.

- Это персонаж, который отклонил все предложения. «Севилья», «Вильярреал», «Галатасарай» - ему все это неинтересно. Теперь он отклонил щедрое предложение от арабов. Пусть «Бенфика» попробует уговорить его, хотя он все мечтает о возвращении в «Барселону», - написали журналисты.