Индзаги подтвердил намерение «Интера» завершить подписание дорогостоящего защитника в понедельник

«Интер» попытается как можно скорее оформить переход центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера.

Очередная встреча клубов состоится в понедельник, и руководство «Интера» надеется в этот же день полностью согласовать условия трансфера с «Торино». Личное согласие игрока на переход получено ещё весной.

«Нам предстоят важные переговоры. Я настаиваю на том, чтобы завершить переход как можно скорее», – прокомментировал сделку наставник «Интера» Симоне Индзаги, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

25-летний бразилец заменит в «Интере» Милана Шкриньяра, который с высокой вероятностью окажется в «ПСЖ».