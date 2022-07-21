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Чемпионат Италии. Серия А

Жулио Сезар: «Нельзя сравнивать нынешних вратарей «Интера» со мной и Тольдо»

21 Июля 2022 • 01:26 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
8.50 5.00 1.35
13.08 21:45

Экс-голкипер «Интера» Жулио Сезар отказался сравнивать свою конкуренцию с Франческо Тольдо и нынешнее соперничество Самира Хандановича и Андре Онаны.

С приходом из «Аякса» Андре Онаны в расположении «Интера» есть два статусных кипера, и тренеру придётся решать, кого из них оставлять на скамейке. Аналогичная ситуация возникла в 2005 году после прихода бразильца, когда в составе «нерадзурри» уже был знаменитый Тольдо.

Впрочем, по словам Сезара, данное сравнение не совсем корректно: «Я предпочитаю не рассуждать о работе других голкиперов, потому что мы не можем знать, что происходит на тренировках, что творится у них в голове и какие события случаются в их жизни. Я уважаю обоих вратарей «Интера», но сравнивать разные эпохи всегда затруднительно», – цитирует Football-Italia Жулио Сезара.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жулио Сезар Франческо Тольдо Самир Ханданович Андре Онана
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