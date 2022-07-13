Нападающий «Интера» отклонил предложение «Ювентуса»

Форвард «Интера» Эдин Джеко мог продолжить карьеру в другом итальянском топ-клубе.

36-летний босниец с высокой вероятностью потеряет постоянное место в стартовом составе после прихода в «Интер» Ромелу Лукаку, который, как предполагается, составит компанию Лаутаро Мартинесу в связке основных нападающих. Тот факт, что действующее соглашение Джеко с «нерадзурри» истекает через год, также порождает постоянные слухи об уходе ветерана. Согласно сообщениям SportItalia, форварду поступало официальное предложение от «Ювентуса», однако тот не пожелал переезжать в Турин.

Прошедшую кампанию Эдин Джеко завершил с 17 голами и десятью результативными передачами в 48 матчах за «Интер».