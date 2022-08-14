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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уже четыре года побеждает в стартовом матче сезона - такой серии у команды в 21 веке ещё не было

14 Августа 2022 • 04:50 Комментировать
Лечче
1:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» начал сезон с победы в гостевом матче с «Лечче», но далась она вице-чемпионам Италии нелегко - победный гол был забит уже в добавленное арбитром время. Этот успех означает, что «Интер» побеждает в стартовом матче чемпионата уже четвертый год подряд. В последний раз неудача постигла «змей» в 2018 году - тогда они уступили в первом матче «Сассуоло».

Четырехлетняя серия - это рекорд клуба в 21 веке. Лишь в период с 1993 по 1997 год у «Интера» была еще более продолжительная серия побед в стартовых матчах чемпионата - пять лет. Но как раз тогда команда так и не взяла ни разу Скудетто.

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Интер Милан Лечче
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