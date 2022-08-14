«Интер» уже четыре года побеждает в стартовом матче сезона - такой серии у команды в 21 веке ещё не было

Миланский «Интер» начал сезон с победы в гостевом матче с «Лечче», но далась она вице-чемпионам Италии нелегко - победный гол был забит уже в добавленное арбитром время. Этот успех означает, что «Интер» побеждает в стартовом матче чемпионата уже четвертый год подряд. В последний раз неудача постигла «змей» в 2018 году - тогда они уступили в первом матче «Сассуоло».

Четырехлетняя серия - это рекорд клуба в 21 веке. Лишь в период с 1993 по 1997 год у «Интера» была еще более продолжительная серия побед в стартовых матчах чемпионата - пять лет. Но как раз тогда команда так и не взяла ни разу Скудетто.