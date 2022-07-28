Индзаги считает, что другие команды усилились гораздо сильнее «Интера»

В то время как бывшие игроки миланского «Интера» считают, что у команды практически нет слабых мест, наставник «змей» Симоне Индзаги придерживается иного мнения. Он опасается, что прямые конкуренты его клуба усилились в межсезонье куда больше.

- «Интер» фаворит? В прошлом году о нас не говорили как о фаворитах, затем мы здорово играли три-четыре месяца, и все стали называть нас фаворитами. Сейчас я вижу много команд, которые потратили на усиление больше, чем мы. И они тоже хотят выигрывать, - цитирует слова наставника ITASportPress.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, свой первый матч «Интер» проведет в гостях с «Лечче».