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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги считает, что другие команды усилились гораздо сильнее «Интера»

28 Июля 2022 • 19:22 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

В то время как бывшие игроки миланского «Интера» считают, что у команды практически нет слабых мест, наставник «змей» Симоне Индзаги придерживается иного мнения. Он опасается, что прямые конкуренты его клуба усилились в межсезонье куда больше.

- «Интер» фаворит? В прошлом году о нас не говорили как о фаворитах, затем мы здорово играли три-четыре месяца, и все стали называть нас фаворитами. Сейчас я вижу много команд, которые потратили на усиление больше, чем мы. И они тоже хотят выигрывать, - цитирует слова наставника ITASportPress.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, свой первый матч «Интер» проведет в гостях с «Лечче».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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