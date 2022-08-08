Английский топ-клуб готовит первое предложение по трансферу Брозовича

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович этим летом может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» в данный момент готовит первое предложение по трансферу игрока сборной Хорватии.

Пока неизвестно, какой формат сделки предложит «нерадзурри» команда Юргена Клоппа. Ранее ходили слухи, что в обратном направлении на «Джузеппе Меацца» может последовать Роберто Фирмино.

Напомним, что Брозович лишь недавно продлил контракт с «Интером» до 2026 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в размере 40 миллионов евро.