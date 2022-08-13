«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»

Экс-чемпион Италии, «Интер», гостил у «Лечче» в матче первого тура Серии А. Форвард Ромелу Лукаку отпраздновал свое возвращение в Милан уже на второй минуте. Бельгиец в борьбе протолкнул мяч в сетку после скидки Матео Дармина. Но это был последний успех «нерадзурри» в основное время. Спустя тайм Ассан Сисей неожиданно сравнял счет, пробив в уголок ворот из пределов штрафной. Дензел Дюмфрис был близок к успеху, но его удар головой с шести метров принял на себя перекладина. Та же судьба постигла попытку Лукаку с линии штрафной. Лишь в компенсированное время Дюмфрис после перевода на дальнюю штангу затолкал мяч в сетку - 2:1.

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