Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»

13 Августа 2022 • 23:47 Комментировать
Лечче
1:2
Интер Милан
окончен

Экс-чемпион Италии, «Интер», гостил у «Лечче» в матче первого тура Серии А. Форвард Ромелу Лукаку отпраздновал свое возвращение в Милан уже на второй минуте. Бельгиец в борьбе протолкнул мяч в сетку после скидки Матео Дармина. Но это был последний успех «нерадзурри» в основное время. Спустя тайм Ассан Сисей неожиданно сравнял счет, пробив в уголок ворот из пределов штрафной. Дензел Дюмфрис был близок к успеху, но его удар головой с шести метров принял на себя перекладина. Та же судьба постигла попытку Лукаку с линии штрафной. Лишь в компенсированное время Дюмфрис после перевода на дальнюю штангу затолкал мяч в сетку - 2:1.

Протокол игры 
Лечче1:2Интер Милан
  2' Лукаку Ромелу (0:1)
(1:1) Сисей Ассан 48'  
  90' Дюмфрис Дензел (1:2)
Фальконе Владимиро  Гендрей Валентин  Четин Мерт   21' (Блен Алексис (   21'   83' Баскиротто Федерико   32'  Галло Антонино  Бистрович Кристиян   74' (Банда Ламек (   74' Юлманд Мортен   90'  Joan Gonzalez   74' (Листковски Марчин (   74' Стрефецца Габриэль  Сисей Ассан   63' (Коломбо Лоренцо (   63'   88' Ди Франческо Федерико   74' (Хельгасон Торир (   74')
Запасные: Блеве Марко  Ди Мариано Франческо  Фработта Джанлука  Родригес Пабло  Воелкерлинг-Перссон Жоэль
Ханданович Самир  Шкриньяр Милан   88' (Корреа Хоакин (   88' Де Врей Стефан  Димарко Федерико  Дармиан Маттео   63'   68' (Дюмфрис Дензел (   68' Госенс Робин   57' (Мхитарян Генрих (   57' Барелла Николо  Брозович Марсело   55'   57' (Бастони Алессандро (   57' Чалханоглу Хакан   68' (Джеко Эдин (   68' Мартинес Лаутаро  Лукаку Ромелу
Запасные: Белланова Рауль  Дзанотти Маттиа  Кордац Алекс  Аслани Кристьян  Гальярдини Роберто  Онана Андре
 13 августа. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

Видео

1:1. Гол Ассана Сисея (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Ассана Сисея (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лечче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
00:09 · Италия. Серия А
Дебютный мяч Миранчука за «Торино» - видео видео
00:02 · Италия. Серия А
Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»
13 Августа
23:47 · Италия. Серия А
«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»
23:44 · Италия. Серия А
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио 1
22:49 · Италия. Серия А
Сарри: «Никто не знает, каков потенциал «Лацио»
22:41 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Торино»
22:40 · Италия. Серия А
Наставник «Милана» прокомментировал первую победу сезона
22:24 · Италия. Серия А
«Рома» больше не лидирует в борьбе за подписание Белотти
22:18 · Италия. Серия А
Первый гол «Интера» в новом сезоне забил Лукаку
21:59 · Италия. Серия А
В «Монце» сообщили, будут ли подписывать Икарди
21:32 · Италия. Серия А
«Милан» открыл Серию А волевой результативной победой
21:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» минимально обыграла «Сампдорию» в первом матче после ухода Миранчука 1
21:29 · Италия. Серия А
«Милан» впервые с 2010 года забил четыре мяча в первом матче чемпионата
21:15 · Италия. Серия А
«Монца» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем