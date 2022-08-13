«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»

Экс-чемпион Италии, «Интер», гостил у «Лечче» в матче первого тура Серии А. Форвард Ромелу Лукаку отпраздновал свое возвращение в Милан уже на второй минуте. Бельгиец в борьбе протолкнул мяч в сетку после скидки Матео Дармина. Но это был последний успех «нерадзурри» в основное время. Спустя тайм Ассан Сисей неожиданно сравнял счет, пробив в уголок ворот из пределов штрафной. Дензел Дюмфрис был близок к успеху, но его удар головой с шести метров принял на себя перекладина. Та же судьба постигла попытку Лукаку с линии штрафной. Лишь в компенсированное время Дюмфрис после перевода на дальнюю штангу затолкал мяч в сетку - 2:1.
Протокол игры
|2' Лукаку Ромелу (0:1)
|(1:1) Сисей Ассан 48'
|90' Дюмфрис Дензел (1:2)
Фальконе Владимиро • Гендрей Валентин • Четин Мерт 21' ( Блен Алексис ( 21' ) • 83'Баскиротто Федерико • 32'Галло Антонино • Бистрович Кристиян 74' ( Банда Ламек ( 74') • Юлманд Мортен • 90'Joan Gonzalez 74' ( Листковски Марчин ( 74') • Стрефецца Габриэль • Сисей Ассан 63' ( Коломбо Лоренцо ( 63' ) • 88'Ди Франческо Федерико 74' ( Хельгасон Торир ( 74')
Запасные: Блеве Марко • Ди Мариано Франческо • Фработта Джанлука • Родригес Пабло • Воелкерлинг-Перссон Жоэль
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан 88' ( Корреа Хоакин ( 88') • Де Врей Стефан • Димарко Федерико • Дармиан Маттео 63' 68' ( Дюмфрис Дензел ( 68') • Госенс Робин 57' ( Мхитарян Генрих ( 57') • Барелла Николо • Брозович Марсело 55' 57' ( Бастони Алессандро ( 57') • Чалханоглу Хакан 68' ( Джеко Эдин ( 68') • Мартинес Лаутаро • Лукаку Ромелу
Запасные: Белланова Рауль • Дзанотти Маттиа • Кордац Алекс • Аслани Кристьян • Гальярдини Роберто • Онана Андре
13 августа. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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