«Марсель» объявил о подписании контракта с Алексисом Санчесом.

Чилийский нападающий на днях официально расторг контракт с «Интером», став свободным агентом. Теперь французский «Марсель» подтвердил переход Санчеса в свои ряды. В ближайшее время 33-летний футболист пройдёт медосмотр, после чего будет представлен публике.

В составе «Интера» Алексис Санчес провёл 108 матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 23 результативные передачи. Ранее чилиец защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Барселоны» и «Удинезе».

«Интер» решил расторгнуть контракт Санчеса в связи с высокой зарплатой игрока, не соответствовавшей его статусу в команде.