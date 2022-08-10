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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» убрал Шкриньяра со списка на продажу

10 Августа 2022 • 09:46 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
10.00 5.50 1.30
13.08 21:45
«Интер» отказался продавать своего защитника Милана Шкриньяра в это трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, словака уже убрали из списка на продажу.

Напомним, что Шкриньяра очень долго пытался приобрести французский «ПСЖ», но клуб из Парижа в конечном итоге отказался платить за футболиста требуемые 70 миллионов евро. Также на Милана претендовал лондонский «Челси».

«Интеру» было важно продать Шкриньяра, чтобы покрыть финансовые долги. Тем не менее, главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги очень хотел бы сохранить в команде опытного словака.

Помимо Шкриньяра «Интер» ранее также был не против продать Дензела Дюмфриса, который оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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