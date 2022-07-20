«Интер» может усилить оборону игроком «Фиорентины» всего за 15 млн евро

«Интер» продолжает попытки переманить в свои ряды центрального защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.

Главной целью «нерадзурри» долгое время считался Глейсон Бремер, ещё весной достигший устной договорённости с «Интером», но в итоге перешедший в «Ювентус». После неудачи в сделке по бразильцу миланцы сосредоточились на подписании другого центрбека – 24-летнего Николы Миленковича из «Фиорентины», который, по данным инсайдера Николо Скиры, может достаться «Интеру» всего за 15 млн евро. Стороны уже дважды встречались для обсуждения трансфера серба.

Низкая стоимость Миленковича связана с истекающем в следующем году контрактом с «Фиорентиной».