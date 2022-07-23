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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта рад возвращению «Биг Рома»

23 Июля 2022 • 15:15 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
8.50 5.10 1.35
13.08 21:45

«Биг Ром», или «Большой Ром» - так в Милане называют Ромелу Лукаку, и в «Интере» очень рады его возвращению. В этом уверяет Джузеппе Маротта, администратор миланского клуба. Лукаку блистал в составе «Интера», затем ушел в «Челси», но быстро пожалел об этом.

- Возвращение Лукаку - это одна из лучших страниц в футболе. Игрок, который оставил вас так неожиданно, отчаянно пытается вернуться к своим друзьям, надеть футболку, в которой забивал и выигрывал Скудетто. Мы довольны, что он вернулся, к тому же. он стал лучше, чем был, он более ответственен и готов вести вперед команду, нежели ранее, - цитирует слова Маротты La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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