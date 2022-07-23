Маротта рад возвращению «Биг Рома»

«Биг Ром», или «Большой Ром» - так в Милане называют Ромелу Лукаку, и в «Интере» очень рады его возвращению. В этом уверяет Джузеппе Маротта, администратор миланского клуба. Лукаку блистал в составе «Интера», затем ушел в «Челси», но быстро пожалел об этом.

- Возвращение Лукаку - это одна из лучших страниц в футболе. Игрок, который оставил вас так неожиданно, отчаянно пытается вернуться к своим друзьям, надеть футболку, в которой забивал и выигрывал Скудетто. Мы довольны, что он вернулся, к тому же. он стал лучше, чем был, он более ответственен и готов вести вперед команду, нежели ранее, - цитирует слова Маротты La Gazzetta Dello Sport.