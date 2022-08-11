Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе

Бывший футбольный агент Тигран Мкртчян рассказал о том, что полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян имел возможность выступать в чемпионате России.

По словам Мкртчяна, интерес к Мхитаряну проявляли «Спартак», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар», однако сам футболист отклонил все предложения от российских клубов, чтобы выступать в Европе.

«У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И «Спартак», и Анжи», когда там все звёзды играли, и «Краснодар» всегда проявлял интерес. «Зенит» в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: «Пока хочу остаться в Европе», — цитирует Мкртчяна «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний Мхитарян текущим летом перешёл в «Интер» из «Ромы». Также он выступал за донецкий «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».