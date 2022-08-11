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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе

11 Августа 2022 • 11:38 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
13.08 21:45

Бывший футбольный агент Тигран Мкртчян рассказал о том, что полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян имел возможность выступать в чемпионате России.

По словам Мкртчяна, интерес к Мхитаряну проявляли «Спартак», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар», однако сам футболист отклонил все предложения от российских клубов, чтобы выступать в Европе.

«У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И «Спартак», и Анжи», когда там все звёзды играли, и «Краснодар» всегда проявлял интерес. «Зенит» в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: «Пока хочу остаться в Европе», — цитирует Мкртчяна «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний Мхитарян текущим летом перешёл в «Интер» из «Ромы». Также он выступал за донецкий «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Интер Милан Зенит Анжи Краснодар Генрих Мхитарян
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