Дзаккардо считает «Интер» неподходящей командой для Дибалы

В Италии мало кто сомневается в том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала вскоре станет игроком миланского «Интера». Правда, борьбу за него ведут и другие клубы, но именно «Интер» наиболее активен в этом смысле - во всяком случае, такая создается видимость.

Между тем бывший итальянский защитник Кристиан Дзаккардо, чемпион мира 2006 года в составе итальянской сборной, считает, что «Интер» не совсем подходит Дибале.

- Это очень важный игрок, для любой команды. Он повысит качество игры в любой команде. Но в «Интере», мне кажется, он не заиграет из-за используемой там модели игры. «Наполи», «Рома» или «Милан» подойдут ему лучше, - цитирует Дзаккардо ITASportPress.