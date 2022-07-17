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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккардо считает «Интер» неподходящей командой для Дибалы

17 Июля 2022 • 00:35 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.50 5.20 1.33
13.08 21:45

В Италии мало кто сомневается в том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала вскоре станет игроком миланского «Интера». Правда, борьбу за него ведут и другие клубы, но именно «Интер» наиболее активен в этом смысле - во всяком случае, такая создается видимость.

Между тем бывший итальянский защитник Кристиан Дзаккардо, чемпион мира 2006 года в составе итальянской сборной, считает, что «Интер» не совсем подходит Дибале.

- Это очень важный игрок, для любой команды. Он повысит качество игры в любой команде. Но в «Интере», мне кажется, он не заиграет из-за используемой там модели игры. «Наполи», «Рома» или «Милан» подойдут ему лучше, - цитирует Дзаккардо ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Дзаккардо Пауло Дибала
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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