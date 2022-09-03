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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде впервые в карьере ассистировал дважды за матч в Ла Лиге

 
03 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать
Севилья
0:3
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскрылся в непривычном для себя качестве.

В сегодняшнем матче против «Севильи» – своего бывшего клуба – 23-летний француз отметился двумя результативными передачами, сначала ассистировав Роберту Левандовски, а затем – Эрику Гарсии. По информации Opta, Кунде впервые в карьере записал себе в актив сразу два голевых паса в одном матче Ла Лиги. Всего на счету футболиста 97 игр в чемпионате Испании.

Жюль Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» этим летом. Трансфер обошёлся каталонскому гранду в 50 млн евро.

В составе «Севильи» защитник провёл 133 матча, отметившись тремя голевыми передачами и девятью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
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