Кунде впервые в карьере ассистировал дважды за матч в Ла Лиге

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскрылся в непривычном для себя качестве.

В сегодняшнем матче против «Севильи» – своего бывшего клуба – 23-летний француз отметился двумя результативными передачами, сначала ассистировав Роберту Левандовски, а затем – Эрику Гарсии. По информации Opta, Кунде впервые в карьере записал себе в актив сразу два голевых паса в одном матче Ла Лиги. Всего на счету футболиста 97 игр в чемпионате Испании.

Жюль Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» этим летом. Трансфер обошёлся каталонскому гранду в 50 млн евро.

В составе «Севильи» защитник провёл 133 матча, отметившись тремя голевыми передачами и девятью голами.