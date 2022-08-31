Дест согласен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По информации источника, 21-летний американец готов перейти в стан манкунианцев, которыми руководит экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Напомним, что голландский специалист уже работал с Дестом в период с 2018 по 2020 год, когда футболист защищал цвета амстердамского клуба.

Ранее сообщалось, что переход может состояться на условиях аренды.

Дест выступает за «Барселону с осени 2020 года. Всего за «сине-гранатовых» защитник провёл 72 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.