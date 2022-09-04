«Барселона» разгромила в гостях «Севилью»

«Барселона» не испытала никаких проблем в матче 4-го тура чемпионата Испании. Каталонцы уверенно разгромили на выезде «Севилью» со счетом 3:0.

В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы сенсационно уступили «Осасуне» со счетом 1:2. В рамках второго игрового дня «Севилья» также не смогла победить, и на этот раз расписала мировую с «Вальядолидом» (1:1). В матче же последнего тура национального первенства севильцы ничего не смогли поделать с новичком Примеры, которому уступили с минимальным отставанием – 1:2. Таким образом, перед четвертым туром чемпионата Испании «красно-белые», ни разу не победив, расположились на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Барселона» после неуверенного старта все-таки встала на правильный путь. В самом первом туре каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0). В рамках второго тура коллектив Хави сумел разгромить со счетом 4:1 «Реал Сосьедад». В третий игровой день команда из Барселоны снова добилась уверенной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0), и теперь клуб располагается на третью строчку с отставанием в два очка от лидера в лице «Реала».

Встреча между «Севильей» и «Барселоной» на «Рамон Санчес Писхуан» началась с активных действий каталонцев, которые дали понять с первым минут, что будут диктовать сопернику свои условия и сделают все, чтобы добыть три очка в копилку. Уже на девятой минуте Дембеле обзавелся карточкой желтого цвета, когда снес с ног Иско на полном ходу, а кто-то из членов тренерского штаба «Барселоны» получил предупреждение за жесткие высказывания в адрес арбитра. Было понятно, что эта встреча так просто не закончится.

На исходе 15-й минуты игры Рафинья выполнял обостряющий прострел в штрафную соперника. Левандовски имел шанс замыкать атаку своей команды с пары метров, но до сферы первым добрался Фернандо, который едва не срезал снаряд в ворота, но все же переправил мяч на угловой. Активность «Барселоны» не могла не сказаться на результате, и на 21-й минуте поединка каталонцы все же отправили сферу в сетку. Левандовски в ходе атаки своей команды получил мяч от Дембеле. Роберт подсек снаряд над Буну и тот уже катился в ворота, но Фернандо добрался до сферы, однако вынес его не Рафинью, который с метра переправил мяч в сетку – 1:0.

Забитый мяч спровоцировал напряженную обстановку на футбольном поле и ряд фолов, за которые Бальде и Хордан получили от рефери желтые карточки. А после на 36-й минуте Левандовски все-таки забил мяч в ворота соперника. Причем Кунде выполнил шикарную передачу на поляка в район «точки» пенальти, откуда форвард «Барселоны» с разворота уложил сферу в рамку вторым касанием. При счете 0:2 состояние игроков «Севильи» было подавленным. Но у «нервионцев» был еще второй тайм, чтобы все исправить.

В перерыве в составе севильцев вышли Дилейни и Кармона. Ожидалось, что они добавят хозяевам мобильности, однако уже на 50-й минуте игры хозяева пропустили в свои ворота третий гол. Кунде, к слову, во время голевой атаки своей команды опять отдал результативный пас, снабдив снарядом Эрика Гарсию, который после прострела от партнера просто подставил ногу, направив сферу в сетку – 3:0.

В составе «Барселоны» после третьего пропущенного гола появился Серхи Роберто вместо травмировавшегося в результате одного из моментов на поле Эрика Гарсии, а у «Севильи» на газоне появился Дольберг, подменивший Эн-Несири. Время шло, и соперники лишь обменивались заменами, выпуская на поле свеженьких игроков, таких, как Сусо, Торрес, Де Йонг и Альба.

«Севилья» за 20 минут до конца встречи имела шанс отыграть один мяч, но Гомес с 25 минут пробил точно в голкипера, который кулаками отбил сферу перед собой, а добить мяч в сетку уже было некому. До конца встречи Хави успел снять с игры Левандовского, вместо которого выпусти Фати, а Араухо получил желтую карточку, сбив на скорости Акунью. Вышедший на замену Серхи Роберто успел схватить «горчичник» под занавес игры, отметившись в протоколе, а на большее времени соперникам не хватило. 3:0, «Барселона» громит в гостях «Севилью».