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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» разгромила в гостях «Севилью»

 
04 Сентября 2022 • 00:00 Комментировать (3)
Севилья
0:3
Барселона
окончен

«Барселона» не испытала никаких проблем в матче 4-го тура чемпионата Испании. Каталонцы уверенно разгромили на выезде «Севилью» со счетом 3:0.

Протокол игры  
Севилья0:3Барселона
  21'Рафинья Диас (0:1)
  36'Левандовски Роберт (0:2)
  50'Гарсия Эрик (0:3)
Буну ЯссинМонтьель Гонсало 64' (Сусо Хесус ( 64') Фернандо РежесНьянзу ТангиАкунья МаркосХордан Хоан  33' 46' (Кармона Хосе Анхель ( 46'  66') Гудель Неманья 46' (Дилейни Томас ( 46') Ракитич ИванЛамела ЭрикЭн-Несири Юссеф 56' (Дольберг Каспер ( 56') Иско Аларкон 70' (Гомес Алехандро ( 70')
Запасные: Дмитрович МаркоТоррес ОливерФлорес АльбертоСалас КикеНавас ХесусТеллес АлексМир Рафа
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд  75'Гарсия Эрик 55' (Роберто Серхи ( 55'  89') Бальде Алехандро  28' 64' (Альба Жорди ( 64') ГавиБускетс СерхиоПедри 63' (Торрес Ферран ( 63') Дембеле Усман  9' 63' (Де Йонг Френки ( 63') Левандовски Роберт 74' (Фати Ансу ( 74') Рафинья Диас
Запасные: Депай МемфисКесси ФранкПенья ИньякиПике ХерардКристенсен АндреасПьянич МиралемТенас Арнау
03 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы сенсационно уступили «Осасуне» со счетом 1:2. В рамках второго игрового дня «Севилья» также не смогла победить, и на этот раз расписала мировую с «Вальядолидом» (1:1). В матче же последнего тура национального первенства севильцы ничего не смогли поделать с новичком Примеры, которому уступили с минимальным отставанием – 1:2. Таким образом, перед четвертым туром чемпионата Испании «красно-белые», ни разу не победив, расположились на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Барселона» после неуверенного старта все-таки встала на правильный путь. В самом первом туре каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0). В рамках второго тура коллектив Хави сумел разгромить со счетом 4:1 «Реал Сосьедад». В третий игровой день команда из Барселоны снова добилась уверенной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0), и теперь клуб располагается на третью строчку с отставанием в два очка от лидера в лице «Реала».

Встреча между «Севильей» и «Барселоной» на «Рамон Санчес Писхуан» началась с активных действий каталонцев, которые дали понять с первым минут, что будут диктовать сопернику свои условия и сделают все, чтобы добыть три очка в копилку. Уже на девятой минуте Дембеле обзавелся карточкой желтого цвета, когда снес с ног Иско на полном ходу, а кто-то из членов тренерского штаба «Барселоны» получил предупреждение за жесткие высказывания в адрес арбитра. Было понятно, что эта встреча так просто не закончится.

На исходе 15-й минуты игры Рафинья выполнял обостряющий прострел в штрафную соперника. Левандовски имел шанс замыкать атаку своей команды с пары метров, но до сферы первым добрался Фернандо, который едва не срезал снаряд в ворота, но все же переправил мяч на угловой. Активность «Барселоны» не могла не сказаться на результате, и на 21-й минуте поединка каталонцы все же отправили сферу в сетку. Левандовски в ходе атаки своей команды получил мяч от Дембеле. Роберт подсек снаряд над Буну и тот уже катился в ворота, но Фернандо добрался до сферы, однако вынес его не Рафинью, который с метра переправил мяч в сетку – 1:0.

Забитый мяч спровоцировал напряженную обстановку на футбольном поле и ряд фолов, за которые Бальде и Хордан получили от рефери желтые карточки. А после на 36-й минуте Левандовски все-таки забил мяч в ворота соперника. Причем Кунде выполнил шикарную передачу на поляка в район «точки» пенальти, откуда форвард «Барселоны» с разворота уложил сферу в рамку вторым касанием. При счете 0:2 состояние игроков «Севильи» было подавленным. Но у «нервионцев» был еще второй тайм, чтобы все исправить.

В перерыве в составе севильцев вышли Дилейни и Кармона. Ожидалось, что они добавят хозяевам мобильности, однако уже на 50-й минуте игры хозяева пропустили в свои ворота третий гол. Кунде, к слову, во время голевой атаки своей команды опять отдал результативный пас, снабдив снарядом Эрика Гарсию, который после прострела от партнера просто подставил ногу, направив сферу в сетку – 3:0.

В составе «Барселоны» после третьего пропущенного гола появился Серхи Роберто вместо травмировавшегося в результате одного из моментов на поле Эрика Гарсии, а у «Севильи» на газоне появился Дольберг, подменивший Эн-Несири. Время шло, и соперники лишь обменивались заменами, выпуская на поле свеженьких игроков, таких, как Сусо, Торрес, Де Йонг и Альба.

«Севилья» за 20 минут до конца встречи имела шанс отыграть один мяч, но Гомес с 25 минут пробил точно в голкипера, который кулаками отбил сферу перед собой, а добить мяч в сетку уже было некому. До конца встречи Хави успел снять с игры Левандовского, вместо которого выпусти Фати, а Араухо получил желтую карточку, сбив на скорости Акунью. Вышедший на замену Серхи Роберто успел схватить «горчичник» под занавес игры, отметившись в протоколе, а на большее времени соперникам не хватило. 3:0, «Барселона» громит в гостях «Севилью».

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
04 Сентября 2022 в 00:17
матч был очень динамичный, живой! не давал заскучать. Севилья была как минимум неплоха могла наказывать оборону каталонцев за их ошибки, особенно в первой половине первого тайма. но Барса поднажала и атакующее звено перехватило инициативу. Лёва был хорош, старался, как и Рафинья. Дембеле тоже был активен, но некоторое его действия вызывают неприятные эмоции. Фати вышел, но ничем не отметился. а вот де Йонг мог забить даже. Кунде здорово отыграл, а вот Араухо в центре иногда и ошибался. Гарсию можно поздравить с почином. Тер Штеген тоже не мух ловил, а мячи, летящие в сетку.
хорошо отыграли со сложным соперником. могли бы больше забить.
всех cules с победой!
PS^ жалко Пике. уж он то заслужил своё место на поле.
Шарипов Тахир
04 Сентября 2022 в 00:08
Достойно сыграли. Могли бы забить больше! Пока не хватаете сыгранности, чтобы повысить эффективность. Вспомнить хотя бы как Дембеле мчится к воротам и в упор не видит, что Левандовский рядом, в более выгодном положении. Нет же Дембеле лупит с острого угла в небеса. Не видно также в команде пока исполнителя штрафных Все штрафные пробиваются в небеса. И еще сегодня Левандовскому чуток не везло. Мог забить больше. Фати сегодня не попал в игру. Но совершенно раздражает Торрес, который, как кажется, вообще не умеет попадать в створ и он к тому же совершенно пассивен (на фоне Дембеле и Рафиньи - однозначно!). Но в целом, надо отметить, что можно сказать фразой большевика Ленина - Верной дорогой идете, товарищи! Всех болельщиков Барселоны с крупной победой! Ждем старта в ЛЧ.
Bartimeus
04 Сентября 2022 в 00:07
Огонь матч, тут и Барса поиграла и соперник не отбывал номер. Не знаю, заслуживала ли Севилья разгром, но на гол точно наиграла. Обороне пришлось поработать, довольно неплохо получилось. Стартовые минут 20 были тяжелыми, дальше проснулась полузащита и игра перевернулась на 180 градусов. Гави с Педри шикарно разгоняли атаки. Дембеле с Рафиньей средненько отыграли, но в целом фланги были активны. Фати мне кажется надо в старте выпускать, как-то второй матч выпускает его Хави, когда игра уже сделана. Де Йонг хорошо вошел в игру, рвать и метать будет с такой конкуренцией, добавит наверно в атакующем плане. Левандовски продолжать в том же духе.
Команда прогрессирует, приятно. А еще новички не все выходят.
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окончен Реал Сосьедад 1:1 Атлетико М 2.95 3.10 2.55
окончен Севилья 0:3 Барселона 4.60 3.65 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.00 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 4.90 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.90 3.25 4.60
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