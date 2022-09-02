«Единственный клуб, в который я хотел» – Маркос Алонсо прокомментировал переход в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Маркос Алонсо поделился впечатлениями от перехода.

31-летний испанец, недавно разорвавший контракт с лондонским «Челси», пополнил ряды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на один год. В договоре прописан пункт отступных в размере 50 млн евро.

«Наконец-то я здесь, – рассказывает в приветственном интервью Алонсо. – Я очень счастлив и с нетерпением жду начала. «Барселона» с самого начала была единственным клубом, в который я собирался перейти из «Челси». Меня ждёт новый карьерный этап, и я очень мотивирован», – заявил игрок клубному телеканалу.