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«Аякс» отказался от Окампоса

 
31 Августа 2022 • 14:09 Комментировать
Аякс
...
Камбюр
1 1.11 X 9.50 2 21.00
03.09 17:30

Трансфер нападающего Лукаса Окампоса из «Севильи» в «Аякс» находится под угрозой срыва, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, переход 28-летнего аргентинца в амстердамский клуб уже был полностью согласован, однако в последний момент «Аякс» не захотел платить за игрока 20 миллионов евро, а также передумал давать Окампосу столь крупную зарплату.

По сообщениям голландских источников, футболист уже успел прилететь на медосмотр в новом клубе, однако, узнав о решении «Аякса», вернулся в «Севилью».

В минувшем сезоне вингер провёл в составе андалусийской команды 42 матча, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Окампоса в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Севилья Лукас Окампос Трансферы футбола - лето 2022
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