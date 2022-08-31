«Аякс» отказался от Окампоса

Трансфер нападающего Лукаса Окампоса из «Севильи» в «Аякс» находится под угрозой срыва, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, переход 28-летнего аргентинца в амстердамский клуб уже был полностью согласован, однако в последний момент «Аякс» не захотел платить за игрока 20 миллионов евро, а также передумал давать Окампосу столь крупную зарплату.

По сообщениям голландских источников, футболист уже успел прилететь на медосмотр в новом клубе, однако, узнав о решении «Аякса», вернулся в «Севилью».

В минувшем сезоне вингер провёл в составе андалусийской команды 42 матча, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Окампоса в 25 миллионов евро.