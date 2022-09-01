Бернарду Силва категорично высказался о возможном переходе в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что никуда не уйдёт этим летом.

Сегодня известный инсайдер Херард Ромеро сообщил, что «Барселона» по-прежнему не утратила шансов на подписание Силвы в последние часы трансферного окна, несмотря на заявления «Манчестер Сити» о неприкасаемости португальца. Теперь все надежды каталонцев перечеркнул сам Бернарду Силва, слова которого приводят испанские СМИ: «Я не получал никаких предложений из Испании, никто не приезжал для переговоров. Решение принято: я остаюсь в «Манчестер Сити», и я очень счастлив здесь», – поставил точку в обсуждениях 28-летний футболист.