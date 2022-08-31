Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итальянский топ-клуб хочет перехватить Алонсо у «Барселоны»

 
31 Августа 2022 • 13:12 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
03.09 17:00

Миланский «Интер» намерен перехватить защитника «Челси» Маркоса Алонсо у каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «нерадзурри» выходили на связь с окружением испанца, чтобы узнать о его дальнейших намерениях.

«Интеру» сразу дали понять, что Алонсо настроен только на переход в «Барселону», которая пытается подписать его ещё с первых дней летнего трансферного окна. «Челси» хочет включить испанца в сделку по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга, но переговоры с «Барселоной» пока продвигаются сложно.

Трансферное окно в Испании закроется второго сентября в 2:00 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Барселона Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
13:27 · Англия. Премьер-лига
Калайджич перешёл в «Вулверхэмптон» официально
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от трансфера Обамеянга из-за сломанной челюсти
13:15 · Россия. Премьер-лига
Ерёмин рассказал, что способно помешать переходу Захаряна в «Челси»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб хочет перехватить Алонсо у «Барселоны»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Нам нужна стабильность»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 сентября 2022
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вряд ли подпишет Мудрика, но другой лондонский клуб уже предложил за игрока 30 миллионов евро
12:20 · Англия. Премьер-лига
Дест может оказаться в другом испанском клубе
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение по трансферу бывшего полузащитника «Манчестер Сити»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тухель вновь отказался от Роналду
11:56 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко хочет расторгнуть контракт с «Челси»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Аканджи сегодня станет игроком «Манчестер Сити»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Гуйе прибыл на медосмотр в «Эвертоне»
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался от трансфера Малиновского
11:42 · Англия. Премьер-лига
Каннаваро рассказал, как относится к трансферу Роналду в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем