Итальянский топ-клуб хочет перехватить Алонсо у «Барселоны»

Миланский «Интер» намерен перехватить защитника «Челси» Маркоса Алонсо у каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «нерадзурри» выходили на связь с окружением испанца, чтобы узнать о его дальнейших намерениях.

«Интеру» сразу дали понять, что Алонсо настроен только на переход в «Барселону», которая пытается подписать его ещё с первых дней летнего трансферного окна. «Челси» хочет включить испанца в сделку по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга, но переговоры с «Барселоной» пока продвигаются сложно.

Трансферное окно в Испании закроется второго сентября в 2:00 по местному времени.