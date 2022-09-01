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«Челси» не отпустит Гилмора в «Брайтон», если не купит нового полузащитника

 
01 Сентября 2022 • 11:17 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Руководство лондонского «Челси» не отпустит полузащитника Билли Гилмора в «Брайтон». Ситуация может измениться только в том случае, если на «Стэмфорд Бридж» в дедлайн прибудет новый полузащитник. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Лиам Тоуни.

Напомним, что Гилмор хотел покинуть «Челси» и отправиться в команду, где будет получать больше игровой практики. Тем не менее, главный тренер Томас Тухель не хочет отпускать шотландца, пока не будет куплен новый полузащитник.

Даже если «Брайтон» не купит Гилмора на постоянной основе, шотландец может уйти в другую команду на правах аренды. Напомним, что «чайки» могут позволить себе только полноценный трансфер, ведь клуб уже арендовал у «Челси» Леви Колвилла.

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Челси Брайтон Билли Гилмор Трансферы футбола - лето 2022
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