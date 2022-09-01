«Сток Сити» арендует защитника «Челси»

Защитник «Челси» Дюжон Стерлинг продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) «Сток Сити», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, сделка будет заключена на правах годичной аренды. В настоящий момент Стерлинг проходит медосмотр для завершения трансфера. Отмечается, что интерес к 22-летнему футболисту также проявляли клубы из других европейских лиг, но сам игрок совместно с клубом посчитали «Сток» наиболее предпочтительным вариантом.

Минувший сезон защитник провёл на правах аренды в «Блэкпуле», не отметившись результативными действиями в 25 проведённых матчах за команду из Чемпионшипа.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 3 сентября против «Вест Хэма». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.