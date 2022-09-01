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«Челси» согласовал контракт с полузащитником «Аякса»

 
01 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес до закрытия трансферного окна может перебраться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Николо Скиры, футболист сборной Мексики уже согласовал условия контракта до 2027 года с опцией продления ещё на один год.

«Челси» ранее уже предложил за Альвареса 50 миллионов евро. «Аякс» пока сомневается в том, стоит ли ему продавать футболиста. Напомним, что «Челси» необходимо купить ещё одного опорного полузащитника из-за кадровых проблем.

«Аякс» в это трансферное окно уже напродавал футболистов на 216 миллионов евро. Сам Альварес готов к переходу, так как очень хотел бы перебраться в клуб из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Эдсон Альварес Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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