«Челси» согласовал контракт с полузащитником «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес до закрытия трансферного окна может перебраться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Николо Скиры, футболист сборной Мексики уже согласовал условия контракта до 2027 года с опцией продления ещё на один год.

«Челси» ранее уже предложил за Альвареса 50 миллионов евро. «Аякс» пока сомневается в том, стоит ли ему продавать футболиста. Напомним, что «Челси» необходимо купить ещё одного опорного полузащитника из-за кадровых проблем.

«Аякс» в это трансферное окно уже напродавал футболистов на 216 миллионов евро. Сам Альварес готов к переходу, так как очень хотел бы перебраться в клуб из АПЛ.