Уэсли Фофана: «Буду бороться за место в сборной Франции на чемпионате мира»

Новичок «Челси» Уэсли Фофана рассказал о своих амбициях в преддверии чемпионата мира в Катаре.

21-летний футболист стал самым дорогим французским защитником в истории – «Лестер» заработал на его продаже в «Челси» более 80 млн евро. Фофана ещё не выступал за главную сборную Франции, но намеревается как можно скорее убедить Дидье Дешама в своей пригодности.

«Я хочу выступать за национальную сборную своей страны, – рассказывает в интервью L'Equipe молодой центрбек. – Я не зациклен на этом, ведь я не так давно восстановился после травмы, из-за которой пропустил семь месяцев, но надеюсь на лучшее. Знаю, что во Франции очень много качественных защитников, поэтому пробиться в состав будет тяжело, но я постараюсь показать свои сильные стороны», – заявил Фофана.