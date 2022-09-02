Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» заказал маску для Обамеянга

 
02 Сентября 2022 • 16:55 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.10
Через 23 ч. 35 мин.

Пьер-Эмерик Обамеянг в последние часы летнего трансферного окна сменил «Барселону» на «Челси». В субботнем дерби против «Вест Хэма» габонский форвард не сыграет из-за перелома челюсти, который он получил в ходе ограбления. Впрочем, дебютировать за «Челси» Обамеянг сможет уже довольно скоро.

«В настоящее время Обамеянг не может тренироваться. Мы ждём маску, чтобы защитить его челюсть. Как только мы её получим, Обамеянг сможет начать работать. Это будет на следующей неделе», - сказал Тухель в пятницу на пресс-конференции.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг ранее уже выступал в Англии за «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.47 4.50 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
17:11 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» подтвердили факт переговоров с агентом Роналду
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» заказал маску для Обамеянга
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Закарие ещё нужно получить разрешение на работу»
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола летом отказался от Неймара в «Манчестер Сити» слухи
16:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Нуньесе: «Я надавал ему по шее, чтобы помнил!»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, повлияет ли Холанн на его решение остаться в «Манчестер Сити»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​«Челси» вернётся за Захаряном зимой слухи
15:51 · Англия. Премьер-лига
Лаже: «Я отлично знаю Денайера, давайте посмотрим, что произойдёт»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «До прошлой недели я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель – про Обамеянга: «Он может принести нам голы»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Зинченко точно не сыграет с «МЮ», Ремсдейл и Эдегор под вопросом
15:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы старались купить Луиса, но не смогли»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Думаю, мы провернули отличные трансферы»
14:35 · Англия. Премьер-лига
​Такого не было 17 лет: интересный факт о Роналду 1
Все новости
Рекомендуем