​«Челси» заказал маску для Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг в последние часы летнего трансферного окна сменил «Барселону» на «Челси». В субботнем дерби против «Вест Хэма» габонский форвард не сыграет из-за перелома челюсти, который он получил в ходе ограбления. Впрочем, дебютировать за «Челси» Обамеянг сможет уже довольно скоро.

«В настоящее время Обамеянг не может тренироваться. Мы ждём маску, чтобы защитить его челюсть. Как только мы её получим, Обамеянг сможет начать работать. Это будет на следующей неделе», - сказал Тухель в пятницу на пресс-конференции.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг ранее уже выступал в Англии за «Арсенал».