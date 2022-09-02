Фофана: «В один момент я сомневался в переходе в «Челси»

Новичок «Челси» Уэсли Фофана рассказал о том, что испытывал сомнения касательно своего переезда на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что француз перебрался из «Лестера» за 80,40 миллионов евро.

«В один момент я сомневался в переходе. Я думал, не слишком ли рано делаю этот шаг. Затем я поговорил с семьёй и мы вместе приняли решение, что я должен перейти», – сказал Фофана в интервью L’Equipe.

Фофана может дебютировать за новую команду уже завтра в матче 6 тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». 21-летний футболист был приглашён в команду по инициативе главного тренера Томаса Тухеля.