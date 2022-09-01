«Челси» отправил «Барселоне» новое предложение по Обамеянгу

Переговоры «Челси» и «Барселоны» по трансферу Пьер-Эмерика Обамеянга продолжаются.

Как сообщили в среду достоверные источники, «Барселона» отклонила сделку по обмену Обамеянга на Маркоса Алонсо с доплатой в размере 15 млн евро со стороны «Челси». По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь руководство «синих» сделало новое предложение – снова с включением в сделку Маркоса Алонсо. В настоящий момент клубы обговаривают структуру бонусных выплат. Сломанная челюсть 33-летнего нападающего – не проблема для «Челси».

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в январе из «Арсенала» без платы за трансфер. В активе габонца 13 голов в 24 матчах за «сине-гранатовых».