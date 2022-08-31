Аспиликуэта: «Нам нужна стабильность»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне. Напомним, что в 5 турах «пенсионеры» успели проиграть уже дважды. Вчера команда Томаса Тухеля уступила на выезде «Саутгемптону» 1:2.

«Мы собрались после поражения «Лидсу» и ответили победой над «Лестером». Теперь же мы снова проиграли, поэтому нам нужна стабильность», – сказал Аспиликуэта в послематчевом интервью официальному сайту «Челси».

Аспиликуэта этим летом подписал новый двухлетний контракт с «Челси». Игроком интересовалась каталонская «Барселона», но трансфер так и не состоялся из-за желания Томаса Тухеля оставить испанца в команде.