Нападающий Миши Бачуайи официально расстался с «Челси» и присоединился к «Фенербахче».

Гранд турецкого футбола сообщил о подписании двухлетнего соглашение с бельгийцем, в договоре также предусмотрена опция автоматического продления ещё на год. «Челси» заработал на продаже 28-летнего форварда 3,5 млн евро.

Миши Бачуайи перешёл в «Челси» летом 2016 года из французского «Марселя» за 39 млн евро. Так и не закрепившись в основном составе «синих», футболист регулярно отправлялся в аренды. В общей сложности на счету Бачуайи 25 забитых мячей и 6 голевых передач в 77 встречах за «Челси».