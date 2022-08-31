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Фофана — о «Челси»: «Этот клуб был моей мечтой»

 
31 Августа 2022 • 16:08 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
03.09 17:00

Французский защитник Уэсли Фофана поделился эмоциями после перехода в «Челси» из «Лестера».

Напомним, сегодня, 31 августа, лондонский клуб официально объявил о переходе 21-летнего француза, подписавшего с «синими» контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Футболист признался, что очень рад оказаться в лондонском клубе, который он так сильно любит.  

«Я здесь, чтобы выигрывать трофеи — Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и всё остальное. Я пришёл сюда, чтобы побеждать, и клуб создан для того, чтобы выигрывать трофеи. Я люблю «Челси», этот клуб был моей мечтой», — заявил Фофана.

Фофана перешёл в «Лестер» осенью 2020 года из «Сент-Этьена». В общей сложности в составе «лис» защитник провёл 52 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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