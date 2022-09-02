«Фенербахче» договорился с «Челси» по трансферу Бачуайи

Турецкий Фенербахче договорился с «Челси» по трансферу нападающего Миши Бачуайи. Об этом говорится в заявлении «канареек» на официальном сайте.

Напомним, что вчера в последний день трансферного окна Бачуайи мог перейти в «Ноттингем Форест», но «Челси» не успел оформить сделку. Дело в том, что представители «синих» не смогли вовреся прислать необходимые бумаги.

У Бачуайи остался всего год по контракту с «Челси», поэтому через год футболист станет свободным агентом. Напомним, что после перехода в стан «пенсионеров» в 2016 году, бельгиец под руководством Антонио Конте в своих первых двух сезонах выиграл с клубом АПЛ и Кубок Англии.