Тухель – об Обамеянге: «Возможно, он более безбашенный, чем все мы»

Наставник «Челси» Томас Тухель считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг вовсе не такой человек, каким многие его видят.

«Иногда люди делают поспешные выводы, видя игрока с модной причёской и на дорогой машине. Но это не всегда говорит об отсутствии у футболиста профессионализма, – считает Тухель. – Быть может, Обамеянг просто немного более безбашенный, чем мы. И это даже хорошо – иногда нужно быть особенным человеком, чтобы по-особенному играть в футбол.

Обамеянг – очень душевный персонаж. Думаю, с ним не может быть никаких проблем, как только он поймёт, что от него требуется. Я всегда тепло отзывался о нём. Его приход не несёт в себе никакого риска для атмосферы в раздевалке «Челси», – заявил немецкий специалист, знакомый с габонцем ещё по дортмундской «Боруссии».