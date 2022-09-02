Тухель – про Обамеянга: «Он может принести нам голы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход в команду нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что немецкий специалист ранее работал с форвардом в дортмундской «Боруссии».

«Мы знаем, что нам может дать Обамеянг. Он был счастлив вернуться в Английскую премьер-лигу. Он может принести нам голы, качественную работу без мяча, скорость и многие другие вещи», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Обамеянг перешёл в «Челси» за 12 миллионов евро. В обратном направлении в «Барселону» последовал защитник Маркос Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала».