Тухель рассказал, чего не хватает Чилуэллу для того, чтобы выходить в основном составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нынешней форме защитника «синих» Бена Чилуэлла.

Напомним, во вчерашнем матче 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1) английский футболист отметился голом и результативной передачей, выйдя со скамейки запасных в концовке встречи.

Специалист отметил огромное влияние игрока на результат прошедшего матча, но при этом усомнился в готовности Чилуэлла.

«По моему мнению, ему не хватает ритма и немного чувства игры, это то, что я вижу на тренировках. Игрок всегда думает, что он готов, но я считаю, что кое-чего ещё не хватает», — приводит слова Тухеля Football London.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 6 сентября против загребского «Динамо» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.