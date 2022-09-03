Обамеянг: «У меня есть незаконченные дела в АПЛ»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в английскую Премьер-лигу и будет выступать в составе не очень удачно начавшего сезон «Челси». Ранее Обамеянг уже выступал в составе лондонского «Арсенала», но после ссоры с главным тренером клуба Микелем Артетой покинул команду.

- У меня остались незаконченные дела в английской Премьер-лиге, так что мне приятно вернуться сюда, это волнующий момент. Сделаю все, чтобы помочь своей команде. С нетерпением жду первой игры, - цитирует Обамеянга официальный сайт клуба.

Первую половину года Обамеянг провел в составе каталонской «Барселоны».