Зиеша всерьёз хочет получить другой клуб из Лондона

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в другом лондонском клубе. По информации от Relevo, в марокканце всерьёз заинтересован «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.

Напомним, что ранее Зиеш мог оказаться в двух клубах. Сперва у марокканца сорвался вариант с «Миланом», а затем футболисту не удалось вернуться в амстердамский «Аякс», который предпочёл ему Лукаса Кампоса из «Севильи».

«Челси» был бы не против расстаться с Зиешем, но вряд ли лондонский клуб решит отпустить его в «Тоттенхэм», с руководством которого у «синих» всегда были довольно сложные отношения.