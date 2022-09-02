Дрогба прокомментировал трансфер Обамеянга в «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга на «Стэмфорд Бридж» из каталонской «Барселоны». Напомним, что за габонца «синие» заплатили 12 миллионов евро и отдали защитника Маркоса Алонсо.

«Наконец-то. Помнишь, как мы обсуждали это несколько лет назад? Очень рад за тебя, бро», – обратился Дрогба к Обамеянгу в социальных сетях.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 11 голов за «Барселону» в испанской Ла Лиге за полгода. Пьер-Эмерик ранее был капитаном лондонского «Арсенала», из которого ушёл в феврале этого года на правах свободного агента.