Тухель: «Трансферы в последние минуты окна – всегда большой риск»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что подписывать игроков в последний день трансферного окна может быть рискованно.

«Челси» арендовал полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию из-за кадровых проблем в средней линии. В прошлом году аналогичным образом был подписан полузащитник «Атлетико» Сауль, так и не преуспевший на английских полях.

«Это всегда риск. Данный вариант [с подписанием Закарии] возник очень поздно. Наше решение обусловлено тяжёлой ситуацией в полузащите из-за травм – у нас не было нужного количества игроков в середине поля.

Закария добавит нам вариативности. Он может сыграть не только в полузащите, но и в тройке защитников, и даже на фланге. Если сравнивать с Саулем, Денис более универсален и сильнее физически», – приводит Daily Mail слова Тухеля.