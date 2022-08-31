Лэмпард – о Гордоне: «Дедлайн по его продаже закончился»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард утверждает, что нападающий Энтони Гордон останется в команде после закрытия трансферного окна. Напомним, что за футболистом активно следит «Челси», который уже сделал два предложения по молодому таланту.

«Дедлайн по его продаже закончился. Он слишком важный игрок для нас и уже показал свою ценность. Я уверен, что после закрытия трансферного окна Энтони останется нашим футболистом», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Гордон в этом сезоне забил два гола в пяти поединках Английской премьер-лиги. Футболист был бы не против перейти в «Челси», но руководство «Эвертона» теперь вряд ли его отпустит.