Восходящая звезда «Челси» подпишет новый контракт с клубом

Правый защитник Рис Джеймс близок к договорённости с «Челси» по новому контракту.

Действующее соглашение 22-летнего футболиста истекает через три года, и в «Челси» давно запланировали продление контракта одного из ведущих молодых игроков команды. По информации The Times, совсем скоро руководство лондонцев достигнет своей цели – Джеймс вот-вот поставит подпись под новым долгосрочным договором на улучшенных условиях. Официальное подтверждение запланировано на ближайшие дни.

В текущей кампании Рис Джеймс появился на поле в четырёх матчах Премьер-лиги, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу. По слухам, летом к англичанину присматривался мадридский «Реал».