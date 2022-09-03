Стало известно, почему «Челси» купил Фофана, а не Кунде

Стала известна главная причина, по которой лондонский «Челси» отказался от Жюля Кунде, чтобы приобрести у «Лестера» Уэсли Фофана. Напомним, что Кунде из «Севильи» перебрался в «Барселону», хотя у француза был вариант с «Челси».

Согласно The Athletic, аналитики «синих» перерыли много статистика, а затем пришли к выводу, что более целесообразным для клуба будет трансфер Фофана, а не Кунде.

Фофана обошёлся «Челси» в 85 миллионов евро. Французский центральный защитник может дебютировать за команду Томаса Тухеля уже сегодня в домашнем лондонском дерби против «Вест Хэма». Матч стартует на «Стэмфорд Бридж» в 17:00 по московскому времени.