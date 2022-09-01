«Барселона» продаст Обамеянга в «Челси» за 7,5 миллионов евро + Алонсо

«Барселона» и «Челси» очень близки к соглашению по двум сделкам. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, Пьер-Эмерик Обамеянг должен перебраться на «Стэмфорд Бридж» за 7,5 миллионов евро. В придачу «синие» отправят в «Барселону» защитника Маркоса Алонсо.

Источник сообщает, что сделка состоится с большой долей вероятности. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее её завершить.

Обамеянг будет находиться вне игры 3 недели из-за перелома челюсти. На днях габонца ограбили и избили в собственной квартире.

Алонсо сегодня утром прибыл в Мадрид. Испанец сказал, что приехал для встречи с семьёй.