Тухель: «Думаю, мы провернули отличные трансферы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался доволен работой своего клуба на трансферном рынке. Напомним, что «пенсионеры» возглавили таблицу клубов с наибольшими затратами в это межсезонье, выложив 282 миллиона евро.

«Я думаю, мы провернули отличные трансферы. Разговоры о цене нам не помогут. Возможно, мы находились не в самой идеальной позиции, чтобы платить правильную сумму, но винить некого. Игроки, которых мы взяли – идеально подходят под систему», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» не успел оформить трансфер Арсена Захаряна из московского «Динамо». «Синие» собираются вернуться за полузащитником в январе.