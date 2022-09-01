Английский топ-клуб предложил 100 миллионов евро за Леау, «Милан» хочет на 50 больше

«Милан» отклонил предложение от лондонского «Челси» по трансферу нападающего Рафаэла Леау. По сведениям от журналиста Ману Саинса, «пенсионеры» предлагали за португальца 100 миллионов евро. «Россонери» могут отпустить футболиста, если получат в районе 150 миллионов.

Сам Леау был бы не против поиграть в Английской премьер-лиге. «Челси» считает Рафаэла одним из приоритетных вариантов для усиления атаки. Напомним, что в 5 стартовых турах АПЛ «Челси» забил 6 голов – только «МЮ» среди клубов «большой шестёрки» забил меньше.

Леау в новом сезоне Серии А отметился одним голом и результативной передачей.